Berlim autoriza entrega de blindados do tipo Leopard 1 a Kiev

O Governo de Berlim autorizou os fabricantes alemães a fornecerem à Ucrânia os carros de combate do modelo Leopard 1 que tenham em reserva, disse hoje o porta-voz governamental, Steffen Hebestreit.

O porta-voz não deu pormenores sobre o número de carros de combate envolvidos, nem sobre a possível data de entrega à Ucrânia.

"Confirmo que a exportação foi autorizada", disse Hebestreit durante a conferência de imprensa diária, em Berlim.

Os Leopard 1 são a versão anterior dos tanques Leopard 2, pedidos por Kiev para enfrentar a invasão da Rússia, tendo Berlim autorizado em janeiro a entrega de 14 unidades que pertencem ao exército da Alemanha (Bundeswehr).

Na mesma ocasião, Berlim também autorizou outros países a enviarem os seus carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia.

Estes tanques, por serem de fabrico alemão, só podem ser reexportados com uma autorização da Alemanha.

As forças armadas alemãs já não detêm tanques Leopard 1, que foram substituídos pelo modelo Leopard 2, considerado mais moderno e eficiente.

A empresa alemã Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) disse à agência noticiosa France Presse (AFP) que tem armazenados 99 carros de combate do modelo Leopard 1 A5, que podem ser fornecidos às forças ucranianas.

"Nem todos estão atualmente operacionais", disse a empresa.

"Neste momento, podemos entregar os primeiros 20 Leopard 1 A5 após uma remodelação que levaria cerca de três meses", acrescentou o fabricante, sublinhando que os restantes poderão ser enviados "gradualmente" para a Ucrânia.

Segundo o jornal alemão Suddeutsche Zeitung, a empresa de armamento Rheinmetall detém 88 blindados Leopard 1.

Desde 1965 foram fabricados um total de 4.700 Leopard 1, sendo que os últimos a serem produzidos estão munidos de um canhão com um calibre menor do que o canhão dos Leopard 2: 105 milímetros face ao canhão de 120 milímetros do blindado mais moderno.

A diferença de calibre é relevante por causa da disponibilidade relacionada com o número de munições.

Por outro lado, a potência do motor do Leopard 1 é menos forte do que a potência do Leopard 2: 830 cavalos de potência face aos 1.500 cavalos de potência dos Leopard 2.

As proteções da blindagem do modelo Leopard 1 são igualmente menores do que as proteções do modelo Leopard 2.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).