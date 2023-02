Incêndio em contentor de lixo mobiliza Sapadores do Funchal

Um incêndio ocorrido, esta manhã, em um contentor de lixo particular, no Funchal, mobilizou seis elementos e um meio dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta foi dado pelas 11h30 para um foco de incêndio na Rua Dr. Eduardo William Clode, em Santo António, mas chegados ao local, constataram que o foco já estava a ser combatido por populares.