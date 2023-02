Putin ansioso por receber Presidente da China em Moscovo

O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu hoje estar ansioso por se encontrar com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e defendeu que a cooperação entre os dois países contribui para estabilizar a situação internacional.

"Claro que estamos ansiosos pela visita de Xi à Rússia, já concordámos com antecedência", disse Putin ao receber em Moscovo o principal diplomata chinês Wang Yi, segundo a agência noticiosa russa Interfax.

O encontro ocorre um dia depois de notícias sobre uma possível visita de Xi à Rússia em abril ou maio, e do anúncio de Wang, na semana passada, de que a China vai apresentar um plano para resolver a guerra contra a Ucrânia, desencadeada pela Rússia em 24 de fevereiro do ano passado.

"Daremos um impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais", disse Putin, citado pela agência espanhola Europa Press.

"As relações internacionais são hoje complicadas (...) Neste contexto, a cooperação (...) entre a China e a Rússia é de grande importância para a estabilização da situação internacional", disse Putin, ao dar as boas-vindas a Wang no Kremlin, sede da presidência russa.

Putin raramente recebe funcionários estrangeiros que não sejam chefes de Estado, e este encontro sublinhou os laços especiais entre Moscovo Pequim, segundo a agência francesa AFP.

"Estamos a alcançar novos horizontes", acrescentou Putin.

Wang Yi expressou o desejo de Pequim de "reforçar a parceria estratégica (...) e a cooperação global" com Moscovo, de acordo com a tradução citada pela AFP.

As relações russo-chinesas "não são dirigidas contra países terceiros e resistem à sua pressão", disse Wang.

Antes de ser recebido por Puti, Wang reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, que lhe disse que as relações entre os dois países se desenvolvem "de forma segura e dinâmica".

"E apesar da forte turbulência na cena internacional, estamos a mostrar unidade, uma vontade de defender os interesses de ambas as partes de acordo com o direito internacional e o papel central das Nações Unidas", disse.

Segundo Lavrov, a Rússia e a China "continuam a coordenar as questões de política externa, a fim de alcançar um sistema mais justo, aberto e democrático".

"A maioria dos países está interessada nisto", acrescentou.

"Meu caro amigo, estou pronto a trocar opiniões sobre assuntos de interesse mútuo e a procurar novos pactos", disse Wang a Lavrov, citado pela Europa Press.

Wang assinalou que, graças à "liderança estratégica" de Xi e Putin, "surgiu um momento propício ao desenvolvimento".

"Apesar da volatilidade da situação internacional, a China e a Rússia manterão sempre a sua determinação e avançarão com firmeza e confiança", afirmou.

A visita ocorre depois de Wang ter anunciado na conferência de segurança de Munique, na semana passada, que Pequim vai apresentar um plano de paz para solucionar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

A China prometeu publicar esta semana a sua proposta para uma "solução política", a tempo do primeiro aniversário do início da ofensiva russa na Ucrânia.

Aliado próximo da Rússia, a China nunca apoiou ou criticou publicamente a invasão russa da Ucrânia, ao mesmo tempo que expressou repetidamente o seu apoio a Moscovo face às sanções ocidentais.

Mas também apelou para o respeito da integridade territorial da Ucrânia, enquanto Moscovo reclama a anexação de cinco regiões ucranianas.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares da guerra contra a Ucrânia, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm alertado que será elevado.