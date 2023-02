Coliseu do Porto assinala um ano de guerra com evento "Uma semente para a paz"

O Coliseu do Porto realiza em 24 de fevereiro, quando se assinala um ano desde o início da guerra na Ucrânia, a iniciativa "Uma semente pela paz" com as atuações de Pedro Abrunhosa, Tiago Nacarato e da ucraniana Irina Horbatyuk.

Para assinalar um ano do início da invasão da Ucrânia, o Coliseu Porto Ageas "volta a solidarizar-se com a população ucraniana", promovendo a "mobilização cívica e artística" na Rua Passos Manuel, que estará interrompida ao trânsito a partir das 17:30.

A iniciativa "Uma semente pela paz" arranca a partir das 18:00 com atuações dos músicos Pedro Abruhosa, Tiago Nacarato, Best Youth, Ana Deus e da ucraniana Irina Horbatyuk, assim como do ator Pedro Lamares.

As atuações, de livre acesso, vão decorrer na fachada do Coliseu para a Rua Passos Manuel e a bandeira da Ucrânia será projetada no edifício.

Pelas 18:24 está previsto um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra.

O evento, organizado pelo Coliseu, conta com o contributo de várias entidades e artistas que se juntam "movidos e sensibilizados pela situação vivida pela população ucraniana".

Como gesto simbólico, serão distribuídas sementes de girassol, a flor nacional da Ucrânia.

Citado no comunicado, o presidente do Coliseu do Porto, o músico Miguel Guedes, salienta que, "há um ano, a perceção da realidade mudou" e que o Coliseu "não pode ficar alheio à mudança".

"No momento em que passam 365 dias desde o início do conflito, convidamos as pessoas a uma demonstração cívica de pertença, assinalando a esperança de paz, semeando-a, em frente ao Coliseu", afirma, dizendo esperar que a população se mobilize para assistir à "entrega generosa de tantos artistas que se quiseram associar solidariamente a esta vontade de intervenção cívica".

"O Coliseu, como coração da cidade, recebe-os na pala da fachada exterior do edifício, em atos únicos, ao encontro das pessoas que estarão na Rua Passos Manuel, a partir das 18:00, em defesa da paz", acrescenta.

A iniciativa associa-se a uma marcha organizada pela Associação dos Ucranianos em Portugal, que conta com o apoio do Consulado da Ucrânia no Porto.