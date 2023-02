UE critica disparo de míssil pela Coreia do Norte e exige resposta da ONU

A União Europeia (UE) considerou hoje que o disparo de um míssil balístico intercontinental (ICBM) pela Coreia do Norte coloca em causa a segurança internacional e exigiu uma "resposta apropriada" do Conselho de Segurança da ONU.

"O disparo de um míssil de longo alcance pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC), hoje, é uma ação perigosa e imprudente que põe em perigo a paz e a segurança internacional e regional", afirma a porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"O programa nuclear e de mísseis da RPDC ameaça todos os países e exige uma resposta apropriada do Conselho de Segurança da ONU", acrescentou Nabila Massrali em comunicado, acrescentando: "A UE reitera seu apelo à RPDC para cessar imediatamente os lançamentos de mísseis balísticos e iniciar um diálogo construtivo com os Estados Unidos e a República da Coreia [do Sul]", insistiu.

Segundo a mesma nota, a UE "nunca aceitará que a RPDC prejudique a arquitetura internacional de não proliferação".

"O único caminho para a paz e segurança duradouras na região é através do compromisso da RPDC com ações destinadas a garantir a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Península Coreana", afirmou.

O lançamento de hoje, o primeiro de Pyongyang em sete semanas, ocorre quando Washington e Seul se preparam para realizar um exercício conjunto de simulação militar.

Segundo Tóquio, o míssil teria atingido a sua Zona Económica Exclusiva.