Saiba o que hoje é notícia

O Presidente dos EUA, Joe Biden, apresenta esta noite o discurso do Estado da União perante um Congresso onde os Republicanos têm maioria na câmara baixa e as atenções se viram já para as presidenciais de 2024.

O discurso do Estado da União, que será proferido às 21:00 (hora local em Washington, 02:00 da madrugada de quarta-feira em Portugal continental), será uma oportunidade privilegiada para o líder explicar as suas prioridades políticas, neste ou num eventual segundo mandato.

Tradicionalmente, o discurso do Estado da União serve para o Presidente apresentar a sua agenda e para se diferenciar das ideias da oposição, sendo expectável que Biden aproveite para criticar de novo a estratégia do Partido Republicano para tentar impedir o aumento da dívida dos Estados Unidos, algo que poderá bloquear a ação do Governo.

Na política interna, Biden deverá aproveitar para falar dos tempos pós-covid-19 -- agora que a Casa Branca anunciou o fim do estado de emergência, em maio próximo -- e do combate à inflação, que tem mostrado sinais de abrandamento. O Presidente Democrata deverá também abordar o seu ambicioso plano de investimento em infraestruturas, que os Republicanos estão determinados em fazer arrefecer, agora que possuem uma maioria na Câmara de Representantes.

Na política externa, Biden deve insistir no apoio a Kiev para resistir à invasão russa, através de sucessivos pacotes de ajuda financeira e militar, bem como aos desafios colocados pelo país que foi recentemente considerado a principal ameaça à liderança económica mundial dos Estados Unidos: a China.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Remix Ensemble atua hoje na Casa da Música, no Porto, num cineconcerto com o filme "Frankenstein" (1931), no começo de mais uma edição do ciclo Invicta.Música.Filmes naquela sala de espetáculos.

Este ciclo, organizado há vários anos pela Casa da Música para "revelar música a cinéfilos e cinema a melómanos", começa com "um clássico do terror gótico", com o Remix Ensemble a interpretar uma banda sonora encomendada em 2001 ao compositor norte-americano Michael Shapiro.

Neste ciclo, na sexta-feira é exibido o filme mudo "A Queda da Casa de Usher" (1928), de Jean Epstein, com a Orquestra Sinfónica do Porto a interpretar ao vivo, em estreia, música do compositor espanhol José Maria Sánchez-Verdú.

No sábado, no âmbito do serviço educativo, a Casa da Música acolhe um cineconcerto para famílias, pela plataforma Digitópia, com os músicos Filipe Fernandes, Óscar Rodrigues e Ricardo Vieira a interpretarem música para filmes de animação da realizadora alemã Lotte Reiniger, pioneira no cinema de animação com sombras.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Os reis de Espanha cumprem hoje o primeiro dia de uma visita oficial a Angola, cujo ponto alto será o encontro com o Presidente angolano, João Lourenço.

Felipe VI e Letizia chegaram na segunda-feira a Luanda, sendo Angola o país escolhido pelos dois monarcas para a primeira visita à África subsaariana.

Antes do encontro com o chefe do executivo angolano, os reis espanhóis vão passar pela Praça da República onde irão depositar uma coroa de flores no sarcófago do Presidente António Agostinho Neto, devendo encontrar-se com João Lourenço a meio da manhã.

Em entrevista concedida ao jornal espanhol ABC, João Lourenço mostrou-se interessado em maior investimento espanhol e em estreitar laços culturais e educativos no âmbito do "pan-iberismo".

No Palácio Presidencial está também prevista uma cerimónia de condecorações e a assinatura de acordos, seguindo-se na parte da tarde a inauguração de uma exposição do pintor catalão Joan Miró, e um encontro com a comunidade espanhola.

PAÍS

O Governo reúne-se hoje de manhã com autarcas do Centro, no último de cinco encontros regionais para debater a prevenção dos incêndios rurais e apresentar os fundos europeus disponíveis em matéria de Proteção Civil.

Participam no encontro os ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes.

Em 23 de janeiro, à entrada para a primeira reunião, com autarcas da região Norte, José Luís Carneiro revelou que estão disponíveis 122 milhões de euros de fundos europeus para apoiar corporações de bombeiros e autarquias na aquisição de equipamentos ou em infraestruturas para combater incêndios ou enfrentar riscos naturais.

Estas reuniões são organizadas em cooperação com as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) para, entre outros objetivos, sensibilizar os municípios para a limpeza das faixas primárias de combustível.

SOCIEDADE

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) homenageia hoje as Forças Armadas para assinalar as relações de cooperação mantidas ao longo de décadas entre as duas instituições, nomeadamente no combate à pandemia de covid-19.

A LBP vai entregar as distinções honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses, como o crachá de ouro, aos diferentes ramos das Forças Armadas, e a medalha comemorativa covid-19 -- gratidão ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, Estado-Maior da Armada, Estado-Maior do Exército, Estado-Maior da Força Aérea, Comando Conjunto para as Operações Militares, Comando Naval, Comando das Forças Terrestres, Comando Aéreo, Hospital das Forças Armadas e Laboratório Nacional do Medicamento.

"A cerimónia de homenagem destina-se a assinalar as relações de cooperação mantidas ao longo de décadas entre os bombeiros e as Forças Armadas, materializadas em apoio logístico e outras medidas e ações de cooperação que a história de ambas as instituições testemunha e realça, inclusive, mais recentemente durante o combate à pandemia de covid-19", refere a LBP.

****

Cerca de 60 mil clínicos começam hoje a votar para eleger o bastonário da Ordem dos Médicos, na segunda volta de uma eleição disputada por Carlos Cortes e Rui Nunes, que decorre até 16 de fevereiro.

A primeira volta das eleições para o triénio 2023/2025, que decorreu entre 10 e 19 de janeiro, foi disputada por seis candidatos e, em face dos resultados apurados, nenhum obteve a maioria necessária a vencer à primeira volta, tendo passado à segunda volta Carlos Cortes e Rui Nunes, refere a Ordem dos Médicos (OM).

Segundo dados da OM, dos 61.133 médicos inscritos, apenas 23.634 (38,66%) votaram na primeira volta das eleições para eleger o novo bastonário que irá substituir no cargo o urologista Miguel Guimarães.