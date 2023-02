Governo estabelece regime de aplicação dos fundos europeus

O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que estabelece o regime de aplicação dos fundos europeus para 2021-2027, tendo por objetivo garantir a plena execução do Portugal 2030.

"Foi aprovado o decreto-lei que estabelece o regime geral de aplicação dos fundos europeus para o período de programação 2021-2027, que constitui mais um dos diplomas enquadradores do novo quadro de programação dos fundos europeus", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Este regime dá especial atenção à desmaterialização de procedimentos e à orientação para resultados.

Segundo a mesma nota, com este diploma o Governo tem por objetivo garantir a "plena execução" dos fundos do Portugal 2030.

Neste sentido, pretende maximizar "o contributo essencial que estes fundos representam para a transformação estrutural da economia do país e prosseguindo o caminho estratégico de afirmação de Portugal enquanto país mais justo, sustentável, coeso e competitivo".