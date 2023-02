Polícia da Sérvia detém cinco pessoas por tentativa de derrube do Presidente

A polícia da Sérvia deteve hoje cinco pessoas por suspeita de tentativa de derrubar o Presidente deste país dos Balcãs, durante um protesto na noite de quarta-feira, e por posse ilegal de armas.

Os homens detidos - alguns com alegados vínculos ao grupo mercenário russo Wagner, participaram num protesto na noite de quarta-feira, que incluiu grupos de extrema-direita e pró-rússos, exigindo que o Presidente populista Aleksander Vucic rejeite um plano apoiado pelo Ocidente para normalizar os laços com a província separatista sérvia do Kosovo.

Vucic mostrou-se disponível para acolher o plano dos países ocidentais, prometendo que não se oporá à adesão do Kosovo a instituições internacionais, incluindo as Nações Unidas, em troca de uma rápida adesão da Sérvia à União Europeia.

Os manifestantes reuniram-se em frente ao prédio da presidência, no centro de Belgrado, empunhando faixas que diziam "Kosovo é o coração da Sérvia", "Sem rendição" e "Traição ao Kosovo é traição à Rússia!".

As autoridades sérvias rapidamente travaram os protestos, alegando que se tratava uma tentativa de golpe contra o Presidente e contra o Governo.

O Ministério do Interior informou hoje que os cinco homens foram presos sob suspeita de pedir "o derrube violento do Governo e do Presidente da Sérvia, bem como pela posse de armas e materiais explosivos".

Na quarta-feira, Vucic tinha acusado os manifestantes de serem anti-sérvios e de receberem financiamento e apoio de "um país estrangeiro", aparentemente referindo-se à Rússia.

O embaixador russo na Sérvia, Aleksander Botsan-Kharchenko, reagiu na rede social Twitter, dizendo que "a Rússia está determinada a continuar a cooperação total com a amiga Sérvia e não interfere nos assuntos internos deste país".

O protesto ocorre quando continuam os esforços de autoridades dos EUA e da União Europeia para mediar uma solução para a prolongada disputa entre a Sérvia e o Kosovo, uma ex-província sérvia cuja declaração de independência de 2008 Belgrado não reconhece.

A Sérvia tem confiado no seu tradicional aliado eslavo, a Rússia, assim como na China, ambos recusando reconhecer a independência do Kosovo, que é apoiada por Washington e pela maioria dos países da UE.

As autoridades ocidentais temem que a Rússia possa usar as tensões latentes no Kosovo para tentar desestabilizar a região dos Balcãs, para desviar a atenção da invasão da Ucrânia.