Polícia turca detém 15 suspeitos do grupo terrorista Estado Islâmico

A polícia turca deteve hoje 15 suspeitos de serem militantes do grupo terrorista Estado Islâmico, que teriam recebido ordens para atuarem contra consulados de países ocidentais, presentes na Turquia, assim como instituições cristãs e judaicas em Istambul.

Segundo noticia o jornal Hürriyet, na sua versão digital, os suspeitos foram detidos durante uma grande operação em Istambul e, imediatamente, enviados para prisão preventiva.

Vários consulados de países ocidentais como os Estados Unidos da América, Alemanha, França e Espanha, foram fechados a meio da semana passada, assim como a escola francesa em Istambul, perante a possibilidade de ataques terroristas.

As preocupações dos serviços de informações ocidentais intensificaram-se depois de queimarem publicamente um exemplar do Alcorão, à frente da embaixada turca, em Estocolmo, na semana anterior.

As autoridades turcas criticaram os parceiros ocidentais por não partilharem informações com os seus serviços de informações e falaram de uma "guerra psicológica" para prejudicarem os interesses do turismo na Turquia.