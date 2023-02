Ondas nos Açores podem atingir os 11 metros nos próximos dias

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje para agitação marítima no arquipélago dos Açores, na segunda e terça-feira, com ondas que podem atingir os 11 metros.

De acordo com o comunicado da Marinha, a previsão do estado do mar "aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores a partir de amanhã, segunda-feira, e até ao final do dia de terça-feira".

A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, "com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio a variar entre os 11 e os 13 segundos".

São esperados ventos provenientes do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 55 quilómetros por hora e rajadas até 100 quilómetros.

A Marinha alerta para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, devendo-se reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

São desaconselhados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda, bem como a pesca lúdica.