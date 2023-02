População do noroeste da Síria está "abandonada" à sua sorte

O secretário-geral adjunto de Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, reconheceu hoje que a população do noroeste da Síria "está abandonada" face à falta de ajuda internacional para atenuar as consequências do devastador terramoto desta semana.

Griffiths está na fronteira entre a Síria e a Turquia para avaliar a situação, depois de ter estimado, no sábado, que o número de mortos devido ao terramoto poderia ultrapassar 50.000, quando a contagem terminar.

Até ao momento, o sismo causou mais de 5.000 mortos na Síria e mais de 25.000 no sul da Turquia.

O responsável da ONU, por seu turno, reconheceu o fracasso internacional na resposta às necessidades da população afetada na Síria.

"Nós falhámos com o povo do noroeste da Síria. Eles sentem-se abandonados, e com razão, esperam a ajuda internacional que não chegou", lamentou Griffiths ena conta rede social Twitter.

E prosseguiu: "O meu dever e a minha obrigação, agora, consiste em corrigir essa falha. Estou a concentrar-me agora nisso".

O número de mortos devido ao terramoto da passada segunda-feira no nordeste da Síria soma já 5.273 mortos, segundo o balanço divulgado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Este número está dividido em duas partes: 2.063 nas regiões controladas pelo Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e 3.210 nas áreas do Governo de Salvação e do Governo Interino Sírio, segundo os dados do Observatório.