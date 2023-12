Museu Virtual dos Embutidos da Madeira apresentado amanhã no Centro Cívico de Santa Maria Maior

É já amanhã, pelas 16h30, que será oficialmente apresentado o 'Museu Virtual dos Embutidos da Madeira', no Auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior. Esta é uma iniciativa do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

"Este projecto nasce após as publicações das duas obras 'Os Grandes Mestres Marceneiros-embutidores da Ilha da Madeira – Escola Industrial António de Augusto Aguiar', editadas em 2021 e 2022, pela Associação: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova e da autoria de Danilo José Fernandes. São edições da colecção 'O Trilho”, do Núcleo Museológico de “Arte Popular', Caderno N.º 8 e Caderno N.º 8, Volume II", explica o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova através de uma nota de imprensa.

"Depois de investigar e patentear obras de incrustação e de biografar os seus autores, Mestres Marceneiros-embutidores da ilha da Madeira, surgiu o ensejo de criar o 'Museu Virtual dos Embutidos da Madeira'. O objectivo desta iniciativa é dar visibilidade a estas obras de arte colocando-as ao alcance da vista do público em geral, pois grande parte destes artefactos são pertença do acervo dos familiares dos seus autores, dos museus, dos colecionadores ou dos apreciadores das artes", acrescenta a mesma nota.

A iniciativa contará com a presença da vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal; secretário do Turismo, Eduardo Jesus; diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Nóbrega (em representação do presidente da CMF, Pedro Calado); directora de Serviços de Planeamento e Gestão de Recursos, Raquel Brazão de Castro (em representação do director regional do Turismo em exercício), entre outras.