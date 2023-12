Novembro de 2023 volta a registar redução de desemprego na Madeira

Os dados lançados, esta quarta-feira, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional indicam que, em termos homólogos, a Madeira volta a destacar-se das demais regiões com a maior redução (-24,6%) do desemprego registado, seguida dos Açores (-14,1%).

"Todas as outras regiões registam aumentos homólogos, tendo a média nacional aumentado em 5,3%", refere a Secretaria Regional de Inclusão e Juventude em nota enviada à imprensa.

"Em Novembro, o número de colocações na RAM aumentou 17,0% face ao mês anterior, sendo o melhor resultado entre todas as regiões, seguindo-se o Algarve (+3,4%). Nas restantes regiões do país este indicador decresceu, apresentando uma diminuição global de -10,1%", acrescenta.

Refere ainda que "o número de ofertas recebidas ao longo do mês foi semelhante ao do mês de Outubro (+0,6%), sendo que a RAM e o Alentejo foram as únicas regiões que apresentaram um crescimento".

Na RAM, comparativamente ao mês de Outubro, o número de candidatos a primeiro emprego decresceu 4,3%, enquanto o número de inscritos à procura de novo emprego aumentou 2,5%". Secretaria Regional de Inclusão e Juventude

"Também comparativamente ao mês anterior o desemprego volta a subir no País (+3,0%) com menor expressão na Madeira (+1,8%)", acrescenta a mesma nota.

"No final de Novembro de 2023 estavam inscritos no IEM 7.558 desempregados, o que corresponde a um aumento de 1,8% de inscritos face ao mês anterior (+132 inscritos)", conclui.