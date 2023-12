Reforçada segurança nas celebrações do Natal na Alemanha e na Áustria

A segurança nas celebrações do Natal na Alemanha e na Áustria foi reforçada devido a preocupações com ataques de extremistas islâmicos, inclusive foram proibidas as visitas turísticas na catedral alemã de Colónia, informaram hoje as autoridades.

Na cidade alemã de Colónia vai haver também controlo de segurança para entrar hoje na missa da meia-noite, no entanto um alto funcionário da segurança pediu às pessoas que não evitem as celebrações do Natal por medo.

Os fiéis compareceram hoje a vários serviços religiosos na catedral de Colónia, mas as visitas de turistas foram proibidas, um dia depois de a polícia ter revistado o espaço com cães pisteiros, por ter indicações de um possível ataque.

Com várias dezenas de oficiais de serviço do lado de fora da catedral, o bispo auxiliar Rolf Steinhaeuser cumprimentou os participantes naquele que disse ser "provavelmente o serviço religioso mais seguro de toda a Alemanha".

Na Áustria, a polícia disse que também foi reforçada a segurança junto das igrejas e dos mercados de Natal de Viena, aparentemente em resposta às mesmas informações sobre uma potencial ameaça, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

A polícia austríaca não deu mais informações, mas a agência de notícias German Press Agency adiantou, sem citar fonte, que a ameaça vinha de um grupo extremista islâmico.

A polícia de Colónia disse que estava a tomar precauções durante o Natal, embora a informação que possuía fosse sobre um ataque na véspera de Ano Novo.

"Mesmo que a referência fosse à passagem de ano, há muita gente na zona em redor da catedral, hoje é celebrada missa da véspera de Natal, à meia-noite, é uma das catedrais mais visitadas, e a principal estação ferroviária fica perto", afirmou o porta-voz da polícia Wolfgang Baldes, em declarações aos jornalistas em frente à catedral de Colónia.

Numa uma entrevista ao 'site' da arquidiocese de Colónia -- domradio.de --, o reitor da catedral Guido Assmann indicou que a suspensão das visitas turísticas não representou uma grande mudança, uma vez que tais visitas normalmente não são permitidas durante os momentos de culto, que estão agendados durante todo o dia de hoje.

A imponente catedral de Colónia, em que as torres gémeas se elevam a 157 metros (515 pés) de altura, é um importante destino turístico visitado por cerca de seis milhões de pessoas por ano. Também é o lar do Santuário dos Três Reis Magos, um caixão decorado com ouro e prata que supostamente contém as relíquias dos três reis magos descritos no Novo Testamento como uma homenagem ao recém-nascido Jesus.

A polícia e as autoridades da catedral pediram aos fiéis que planeiam assistir à missa hoje à noite que cheguem cedo e não tragam malas ou bolsas.

Ao mesmo tempo, o ministro do Interior do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, apelou aos cidadãos para não deixarem de ir à igreja e celebrar o Natal: "O medo é a moeda dos terroristas. Não deveríamos torná-lo mais valioso".

"Aconselha-se cautela", afirmou Herbert Reul, ressalvando, no entanto, que as necessárias medidas de segurança estão a ser implementadas.

"Não estamos indefesos. As nossas agências estão a usar todas as informações disponíveis para nos proteger da melhor forma possível", reforçou o ministro do Interior do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália.

Em 05 de dezembro, a comissária de Assuntos Internos da União Europeia, Ylva Johansson, alertou que a Europa enfrenta um "enorme risco de ataques terroristas" durante as férias de Natal devido às consequências da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.