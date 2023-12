Associação Diáspora actua na Ribeira Brava

O Grupo de Danças e Cantos da Associação Diáspora no Mundo participou este domingo, 17 de Dezembro, na iniciativa para assinalar a quadra natalícia promovida pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, com um espctáculo infantil.

A actuação esteve a cargo de um grupo de meninas com idade compreendidas entre três e os 10 anos, que apresentaram coreografias e melodias típicas da época, tais como 'Jingle Bells', 'Santa Claus is coming to town', 'Valsa das Flores' de Tchaikovsky.