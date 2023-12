IFCN incentiva empresas a diminuir pegada ecológica com o projecto 'Carbon offset'

Está em curso o projecto 'Carbon offset', promovido pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que visa permitir às entidades interessadas diminuírem a sua pegada ecológica, através da compensação do carbono emitido para a atmosfera em resultado da sua actividade. Qualquer entidade interessada em desenvolver um projecto desta natureza pode contactar o Instituto.

Uma das empresas que aderiu ao projecto foi a 'MBtours' que, recentemente, plantou 60 loureiros na zona do Palheiro Ferreiro, numa iniciativa, que contou com a presença do presidente do Instituto Manuel Filipe, juntou cerca de meia centena de colaboradores da empresa que foram apoiados no terreno por técnicos e Sapadores Florestais.

"A empresa de turismo reconhecendo que as suas atividades têm um impacto nas emissões de carbono entendeu a importância de compensar essas emissões, sendo, portanto o 'Carbon offset' o mecanismo que permite compensar essas emissões, através de investimentos em projetos que promovam a redução da emissão de CO2 e/ou a captura deste da atmosfera. Nesse sentido, os responsáveis mostraram a intenção de continuar a realizar este tipo de ação sempre em colaboração com o IFCN", refere nota à imprensa.