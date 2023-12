A empresa Raimundo Ramos está no mercado regional há 27 anos. A sua sede, no Campanário, iniciou a sua actividade na área de carpintaria. O trabalho focado na qualidade e na inovação contínua contribuíram para o crescimento e a solidificação da marca. Esta evolução contribui para uma expansão do investimento e do espaço. Assim, e devido às necessidade que sentiu no mercado, o proprietário adiciona aos serviços de carpintaria, a venda de electrodomésticos. A loja está localizada junto à fábrica, onde pode encontrar diversos produtos com descontos a não perder.

Visite a loja e conheça a variedade dos produtos disponíveis. A equipa especializada proporcionar-lhe-á um atendimento personalizado de acordo com as suas necessidades.

No que concerne a equipamentos de grandes dimensões, caso não tenha como transportar, a Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, uma equipa profissional que se responsabiliza pelo transporte de electrodomésticos até à morada pretendida, sem custos acrescidos. No caso dos equipamentos necessitarem de instalação, também pode solicitar estes serviços à empresa.

A empresa deseja a todos os leitores do DIÁRIO um Feliz Natal e um Próspero Ano 2024

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site!

Happy Holidays!

Raimundo Ramos has been operating in the regional market for 27 years. Its headquarters in Campanário began its activity in the carpentry sector. Its work, focussed on quality and continuous innovation, has contributed to the growth and consolidation of the brand. This development contributes to an expansion of investment and space. Due to the need he felt in the market, the owner added carpentry services and the sale of household appliances. The shop is next to the factory, where you will find various products with discounts you should not miss.

Visit the shop and discover the variety of products on offer. The specialised team offers you a personalised service tailored to your needs.

For large appliances Raimundo Ramos has professionals at your disposal to transport the household appliances to the desired address at no extra cost. If the equipment requires installation, you can request these services from the company.

The company wishes all DIÁRIO readers a Merry Christmas and a Happy New Year!

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website !