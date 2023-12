Oito mortos e 14 feridos em colisão e incêndio de várias viaturas na Venezuela

Pelo menos oito pessoas morreram e 14 ficaram feridas hoje numa colisão de várias viaturas numa autoestrada à saída da capital venezuelana, afirmaram as autoridades locais.

O acidente, que envolveu 17 viaturas, aconteceu à saída do túnel de Turumo, provocando um incêndio que afetou as quatro faixas de rodagem e levou à paralisação do trânsito naquele acesso a Caracas.

O vice-ministro de Gestão de Risco e Proteção Civil, Carlos Pérez Apueda, disse na rede X que o acidente foi "provocado pela colisão de um veículo de transporte de carga com veículos que se encontravam no sítio devido a um incidente prévio".

Segundo as rádios locais, o acidente ocorreu pelas 07:15 locais (11:15 em Lisboa), quinze minutos depois duma primeira colisão, e os feridos foram levados para vários hospitais.

Vários utilizadores das redes sociais notaram a falta de sinalização e o mau estado em que se encontra a autoestrada, sublinhando que o piso está desnivelado e tem buracos.

Emigrantes portugueses e luso-descendentes indicaram que são conhecidos os problemas da autoestrada, que é usada por muitos membros da comunidade portuguesa.

"Há zonas da autoestrada com buracos e sem luz nem sinalização. Quando começa a escurecer, tudo fica mais perigoso e há zonas onde não há sinal de telemóvel. Se acontecer qualquer coisa, as pessoas ficam expostas também à criminalidade", disse o luso-descendente Juan Correia, que recentemente teve um acidente no regresso da localidade de Higuerote para Caracas.