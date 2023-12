Pelo menos três feridos após tiroteio em universidade de Las Vegas

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na quarta-feira no tiroteio na Universidade do Nevada, em Las Vegas, incidente em que o atirador foi morto pela polícia, adiantaram as autoridades locais norte-americanas.

"O suspeito morreu. Não há mais perigo", sublinhou o xerife de Las Vegas na rede social X (antigo Twitter).

"Neste momento, sabemos que há três vítimas, sendo desconhecida a gravidade dos seus ferimentos", acrescentou Kevin McMahill, especificando que este número "pode mudar".

Antes, a polícia tinha alertado para "informações preliminares que apontavam para um atirador em ação no campus" com "múltiplas vítimas".

O sistema de alerta da Universidade de Nevada, em Las Vegas, tinha relatado tiroteios no campus e pedia a todos que "se retirassem da área", localizada a dois quilómetros da famosa 'Las Vegas Strip', artéria conhecida pelos seus casinos.

O alerta para as autoridades foi dado pelas 11:46 (19:46 em Lisboa).

Em 2017, a capital mundial do jogo sofreu um dos piores massacres com armas de fogo no país. Um homem abriu fogo do 32.º andar de um hotel contra uma multidão que assistia a um concerto de música country, matando 58 pessoas e ferindo centenas, antes de se matar.

Os Estados Unidos estão a pagar um preço muito elevado pela disseminação de armas de fogo no seu território e pela facilidade com que os norte-americanos têm acesso a estas.

O país tem mais armas individuais do que habitantes: um em cada três adultos possui pelo menos uma arma e quase um em cada dois adultos vive numa casa onde existe uma arma.

A consequência desta proliferação é a elevada taxa de mortes por armas de fogo nos Estados Unidos, incomparável com a de outros países desenvolvidos.

Cerca de 49 mil pessoas morreram devido a tiros em 2021, em comparação com 45 mil em 2020, que já tinha sido um ano recorde. Isto representa mais de 130 mortes por dia, das quais mais de metade são suicídios.

A Casa Branca limitou-se a salientar que acompanha de muito o incidente.

Os tiroteios são "uma epidemia que o presidente [Joe Biden] levou muito a sério. É por isso que tomámos medidas. Estamos a monitorizar a situação muito de perto", realçou a porta-voz presidencial Karine Jean-Pierre, na sua conferência de imprensa diária.

A Universidade de Nevada (UNLV), é uma instituição pública fundada em 1957 que tem cerca de 31.000 alunos.