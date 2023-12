Há novos vinhos da Companhia de Vinhos dos Profetas e Villões para provar

A Companhia de Vinhos dos Profetas e Villões apresentou, recentemente, os seus novos vinhos da Madeira e do Porto Santo. A companhia fundada por António Maçanita e Nuno Faria, conta neste momento com oito rótulos: cinco vinhos do Porto Santo e três vinhos da Madeira.

Caracol dos Profetas (Porto Santo); Caracol dos Profetas, Fazendas da Areia (Porto Santo); Listrão dos Profetas (Porto Santo); Vinho da Corda dos Profetas (Porto Santo); Crosta Calcária dos Profetas (Porto Santo); Rosé dos Villões (Madeira); Tinta Negra dos Villões (Madeira); Tinta Negra dos Villões, Vale de São Vicente (Madeira) são os rótulos agora disponíveis.

De acordo com nota enviada à imprensa, "as castas tradicionais da ilha do Porto Santo também são únicas e diferentes de quaisquer outras em Portugal e são o Listrão, partilhado com as ilhas Canárias, onde é conhecida como “Listan Blanco” e com Jerez, onde é conhecida como Palomino Fino. Em Portugal Continental esta casta chama-se Malvasia Rei. A outra casta autóctone do Porto Santo é a Caracol, uma casta autóctone da Ilha de Porto Santo, com parentesco com Listrão e simonia com Cedrés (Canárias)".

Esta companhia começou por produzir vinhos do Porto Santo, reabilitando algumas das castas e terrenos agrícolas. Só mais tarde dedicou-se aos vinhos produzidos na Madeira.

