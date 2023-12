Calheta terá novo centro social em 2024

“Nós temos a certeza que estamos no caminho certo". Foi com um discurso carregado de positivismo que o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, se dirigiu este domingo, 17 de Dezembro, às mais de mil pessoas presentes no XXIII Convívio de Natal para maiores de 60 anos do concelho, ocasião em que foi anunciado um novo centro social em 2024.

"Sabemos que ainda há muito por fazer, mas vamos continuar a trabalhar para que os nossos descendentes, filhos e netos, tenham um futuro melhor do que o nosso”, transmitiu o autarca, fazendo referência à recente notícia de que “a Calheta é o concelho onde mais se ganha”, no scetor privado, com uma média de salários na ordem dos 1070,57 euros, um indicador de que o município está "no caminho certo", entende.

Carlos Teles sublinhou que a área social tem sido “uma prioridade” do executivo municipal, anunciando a abertura de um novo centro social na freguesia da Calheta em 2024.

A secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa também presente nesta iniciativa, elogiou o trabalho do executivo camarário ao disponibilizar "à população uma rede de centro cívicos e um leque de actividades com vista à promoção de um envelhecimento activo e saudável”.