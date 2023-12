Cargo de presidente de agência pública envolto em polémica. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 21 de Dezembro. Nomeado pelo Governo Regional, o responsável pela Agência da Inovação e Modernização, que dirige a Loja do Cidadão, surge como gerente de duas empresas, apesar de ocupar agora um cargo público. Bruno Macedo nega a violação da lei, mas só ao final do dia de ontem é que se recordou que cedeu as suas participações, alegando que as entidades têm dois meses para actualizar o registo.

O destaque fotográfico refere-se a Vinha com 2 mil metros quadrados vai nascer no Porto Santo. António Maçanita e Nuno Faria apresentaram em Lisboa projecto que arranca em Janeiro na Ilha Dourada.

Outros destaques:

TV Madeira arranca hoje com ambição de crescer. Canal vai privilegiar directos, documentários e concursos.

Região reforça aposta na área do envelhecimento activo.

E, por fim, Salário mínimo de 850 euros em 2024 abrange 20 mil na Madeira.

