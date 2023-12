Valor médio das remunerações declaradas à Segurança Social sobe 4,8% em Outubro

O valor médio das remunerações totais declaradas à Segurança Social por trabalho dependente, em outubro, foi de 1.323,22 euros, um aumento de 4,8% em termos homólogos, de acordo com dados hoje divulgados.

Segundo o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citando dados de outubro, "o valor médio das remunerações totais que foram declaradas por trabalho dependente situou-se em 1.323,22 euros", sendo que "na variação mensal houve um aumento de 0,1% e, em comparação com o período homólogo, verificou-se um crescimento de 4,8%".

"Importa referir que a variação salarial média por trabalhador no conjunto dos primeiros dez meses do ano foi de 7,3%, período em que se verificou um crescimento de 4,8% de emprego por trabalho dependente", referiu a entidade.

O IEFP deu ainda conta de que o número de pensões de velhice processadas, no âmbito dos vários regimes de Segurança Social, foi de 2.112,893, em novembro de 2023.

"Em relação aos números do mês anterior, registou-se um aumento de 3.377 (+0,2%) pensões processadas e, em termos homólogos, ocorreu um crescimento de 1,7% (mais 35.662 pensões)", sendo que, "o número total de pensões de velhice processadas a mulheres representava 52,9%, com 1.118.725 pensões, e a homens 47,1%, com 994.168 pensões".

Já o "conjunto de prestações de doença abrangeu 171.812 pessoas, em novembro de 2023", referiu, salientando que "em termos mensais, este número teve um acréscimo de 13.774 beneficiários/as, o que corresponde a um crescimento de 8,7%".

Já "na variação face ao período homólogo, registou-se uma diminuição de 15.096 beneficiárias/os (-8,1%)".