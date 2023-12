Despesas anuais médias das famílias madeirenses ascendem a 24.363

As famílias madeirenses estão no pódio entre as regiões que mais despesas têm, totalizando, em média, 24.363 euros, valor só superado pelas duas grandes regiões, Norte e Lisboa. Estes dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) com base nos "resultados provisórios do Inquérito às Despesas das Famílias 2022/2023" que "revelam que a despesa total anual média dos agregados familiares foi, em 2022/2023, de 24.190 euros", sendo que em termos nacionais, "perto de 2/3 da despesa média das famílias concentrou-se em encargos associados à habitação (39,1%), à alimentação (12,9%) e aos transportes (12,4%)", afiança.

Refira-se que "a despesa anual média associada à habitação ascendeu a 9.452 euros, enquanto na alimentação foi de 3.119 euros e nos transportes de 3.001 euros. Ainda com alguma expressão na estrutura da despesa dos agregados familiares, surgem as despesas com restaurantes e alojamento (8,6%)", acrescenta.

Olhando então à análise por região NUTS II, "a despesa anual média foi mais elevada na região Norte (25.057 euros) e mais reduzida na Região Autónoma dos Açores (20.439 euros)", enquanto que "a despesa anual média dos agregados familiares residentes na Área Metropolitana de Lisboa e na Região Autónoma da Madeira também superou a média nacional de 24.190 euros – 24.491 e 24.363 euros, respetivamente. A despesa média observada nas regiões Centro, Algarve e Alentejo situou-se entre 22.000 e 24.000 euros", aponta.

Mais em específico, quase 40% da despesa das famílias madeirenses nesse período foram com 'Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis', 13% com 'Transportes' e 11% com 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas', destacando-se ainda 9% com 'Restaurantes e serviços de alojamento'.

