"Quarteto de Cordas Atlântico" actua hoje no Savoy Palace

Mais um concerto, para culminar um ano em cheio da Orquestra Clássica da Madeira, terá lugar esta noite, pelas 21 horas, no Savoy Palace, juntando o Quarteto de Cordas Atlântico. "É com gáudio e elevado sentido de responsabilidade que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta mais um concerto, nesta Temporada de Música de Câmara, com o 'Quarteto de Cordas Atlântico' num espaço de um dos nobres parceiros da nossa atividade", realça o director artístico da OCM.

Norberto Gomes refere que o grupo Savoy Signature "abraçou de forma genuína e empolgante o projeto cultural de música erudita na Região Autónoma da Madeira levado ao público pela Orquestra Clássica da Madeira", elogia e, por isso, "é já nesta quarta-feira, 20 de Dezembro, pelas 21h00, que o 'Quarteto de Cordas Atlântico' sobe ao palco para interpretar, para deleite dos ouvintes, obras de Wolfgang Amadeus Mozart (Quarteto em Si b Maior) do período clássico e do compositor do período moderno Steven Rosenhaus (A Pop Christmas Collection) serão interpretadas obras alusivas a atual época festiva", promete.

"O concerto terá lugar no espaço da Biblioteca do Savoy Palace, situado na Avenida do Infante, e terá como protagonistas os instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d'arco e Jaime Dias no violoncelo", apresenta o quarteto.

O responsável termina salientando que "a Orquestra Clássica da Madeira sente-se verdadeiramente agradecida com estas parcerias porque desta forma consegue com elevação receber os seus convidados maestros e solistas, que integram esta Temporada 2023/2024 comemorativa dos sessenta anos da Orquestra Clássica da Madeira. São parcerias deste nível que fazem a diferença na nossa atividade onde estas simbioses de capacidades elevam os desígnios de cada um".

Os bilhetes custam 15 euros disponíveis na Recepção do Hotel Savoy Palace.