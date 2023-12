Natal, quadra de luzes e sombras

Ao mesmo tempo que as luzes cintilantes se acendem, que ecoam as típicas músicas festivas e que celebramos com amigos e entes queridos, o Natal traz consigo um turbilhão de emoções para muitos. “It´s the most wonderful time of the year” para alguns, mas para outros esta quadra pode evocar sentimentos difíceis, recordações dolorosas e saudades de quem nos preenchia a vida, traduzindo-se numa época de solidão e isolamento. Por algumas destas razões por vezes ouvimos a expressão “deixei de festejar o Natal” ou, simplesmente, “não gosto do Natal”.

Encontrar formas de enfrentar uma época em que por vezes nos sentimos desligados ou em que vivemos numa bolha à parte da euforia caraterística é importante para a vivência destas datas de um modo mais suportável.

É essencial reconhecer e validar as emoções que inevitavelmente surgem, permitindo-se sentir tristeza, dor, zanga ou saudade, e aceitar a nossa realidade emocional de forma mais adaptativa. Não se sinta culpado se tiver de colocar os seus limites; é saudável atender às suas necessidades do momento e dizer que não a algumas das várias solicitações que por vezes se impõem nesta época, ou optar por participar saindo mais cedo. Por outro lado, é natural que queira celebrar e possa experienciar sentimentos de culpa por isso. Mas está tudo bem se se der permissão para se divertir, sentir emoções positivas nesta época não profana a memória das suas perdas. Vão existir dias melhores e outros piores e o importante é responder priorizando o seu bem-estar emocional. Hoje pode querer resguardar-se, mas amanhã abrir-se ao direito de vivenciar as boas sensações da quadra.

Pode ser sensato preservar-se um pouco quanto à exposição aos media e às imagens e vídeos de momentos felizes passados em família, que dão a ideia de que todos estão a passar por momentos perfeitos. A verdade é que nesta altura há várias pessoas que estão também a passar por emoções e experiências difíceis por razões parecidas, ninguém está sozinho.

Encontrar tempo para o luto e para a reflexão pode ser terapêutico. Reserve momentos para homenagear o passado, seja mantendo uma tradição, visitando o túmulo de um ente querido ou apenas reservando um momento tranquilo para recordar os momentos compartilhados.

Por vezes lidam-se com emoções difíceis nesta época através de estratégias pouco saudáveis, como beber álcool com maior frequência e intensidade, isolar-se demasiado e desligar-se do seu suporte social. Faça um esforço para investir em comportamentos mais positivos, como partilhar o que sente com alguém próximo, honrar ou recriar tradições, e manter-se ligado a quem lhe é mais significativo. Dedicar-se a novas experiências ou criar novos significados para o Natal pode ajudar a mudar a perspetiva sobre essa época do ano. Numa altura de partilha e ajuda ao próximo, ajudar ou dar um pouco de si a quem mais necessita pode ser uma boa sugestão.

O Natal, para muitos, é um período de luz e esperança. Encontrar maneiras de lidar com memórias difíceis durante esta época pode ser desafiador, mas é possível encontrar paz, conforto e equilíbrios que permitam honrar o passado e celebrar a vida, trazendo luz às sombras do Natal.