"O azedume não merece comentário", diz Costa sobre declarações de Passos

O primeiro-ministro, António Costa, escusou-se hoje a responder às críticas de Pedro Passos Coelho porque o "azedume não merece comentário", compreendendo que seja "muito cansativo" estar há oito anos à espera que o diabo apareça sem que ele chegue.

"Ao azedume nem se responde nem se comenta. Não há nada a dizer. Acho que as palavras dele falam por si", começou por responder António Costa aos jornalistas à chegada para o jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, quando questionado sobre as afirmações de Passos Coelho que disse hoje que o chefe do executivo se demitiu "por indecente e má figura".

Perante a insistência dos jornalistas, Costa reiterou que o "azedume não merece comentário".

"Eu respeito, eu percebo. Deve ser muito cansativo estar há oito anos a contar, dia após dia, à espera que o diabo chegue. O diabo nunca mais chega e depois sai isto", atirou.