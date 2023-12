Inverno astronómico começa na madrugada desta sexta-feira, dia 22

O próximo Solstício de Inverno começa na madrugada da próxima sexta-feira, dia 22 de Dezembro. Mais precisamente pelas 03.28, segundo os cálculos da astronomia, a ciência que estuda a posição, os movimentos e a constituição dos corpos celestes.

A chegada do Inverno marca o início da estação mais fria no hemisfério norte. O sol neste dia de solstício estará o mais baixo possível no céu do hemisfério norte e aquando da sua passagem meridiana atingirá a altura mínima de 28°.

A duração do dia no Solstício de Inverno é a mais curta. Na próxima sexta-feira o disco solar nascerá às 08:06:00 horas e pôr-se-á às 18:06:13 horas no Funchal, assim a duração do dia será de 10:00:13 horas.

O Inverno prolonga-se por 88,996 dias até ao próximo Equinócio, a acontecer pelas 03:06:03 do dia 20 de Março de 2024.

A noite de quinta para sexta-feira (de 21 para 22) é a mais longa do ano (14:00:14 horas entre o ocaso e o nascer do sol), enquanto o dia de sexta-feira, 22, é o mais curto (09:59:46 horas entre o nascer e o ocaso do sol).

O Inverno, também conhecido por ‘Inverno boreal’ no hemisfério norte, é a estação mais fria das quatro estações do ano e é comum que durante esta época, em países mais perto dos polos, as temperaturas fiquem abaixo de 0 °C e que ocorram fenómenos como a queda de neve e a formação de geada. A estação não ocorre nos dois hemisférios ao mesmo tempo: enquanto no hemisfério norte entramos no Inverno, no hemisfério sul o solstício é de Verão.

Solstícios correspondem aos pontos da eclíptica em que o Sol atinge as alturas (distância angular) máxima e mínima em relação ao equador, isto é, pontos em que a declinação solar atinge extremos: máxima no solstício de Verão (+23° 26′) e mínima no solstício de Inverno (-23° 26′). No caso do hemisfério norte, o sol atinge esta sexta-feira a sua posição mais baixa no céu.

Temperaturas mais frias (ou menos quentes), noites mais longas e dias mais curtos, aumento da probabilidade de chuvas, são algumas das características do ‘nosso’ Inverno.

No campo da meteorologia e da climatologia, o Inverno começa a 1 de Dezembro e termina no final de Fevereiro.

O mesmo será dizer que o Inverno astronómico é o mesmo que o Inverno climatológico. Do ponto de vista climático, a estação compreende três meses a partir do início do mês de Dezembro, enquanto na visão astronómica a estação é variável porque pode ocorrer em diferentes dias a cada ano, embora no total também corresponda a cerca de três meses de duração.

O que define o Inverno climatológico são variáveis como a temperatura e a precipitação, enquanto na perspectiva astronómica a chegada das estações deve-se somente à marcação da distância da Terra em relação ao Sol.

Importa ter em conta que a Terra gira em torno do Sol e tem um eixo inclinado, razão péla qual em diferentes períodos do ano o planeta é inclinado em direcção à estrela por diferentes hemisférios. Isso leva a que um hemisfério receba mais luz e calor e o outro menos.

Durante os equinócios (Primavera e Outono), o centro do sol em movimento aparente ao longo da eclíptica cruza o equador celeste. Isso significa que os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz e o dia é aproximadamente igual à noite.

Nos dias dos solstícios, o sol tem a maior declinação ao norte ou ao sul em relação ao equador da Terra. Assim, na eclíptica, o sol cai no ponto mais alto ou mais baixo.