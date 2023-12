Julinho KSD é nova confirmação para actuar a 19 de Julho no Summer Opening

O rapper Julinho KSD é a mais recente confirmação para a próxima edição do Summer Opening. O artista sobe ao palco do Parque de Santa Catarina a 19 de Julho.

Tal como o DIÁRIO avançou em primeira mão, também a 19 de Julho actua Ivandro, com quem Julinho KSD lançou 'Chakras', a música mais ouvida deste Verão no Spotify.

O jovem rapper da linha de Sintra mistura crioulo com português e inglês e, em 2021 lançou o seu primeiro álbum, denominado 'Sabi na Sabura', com músicas como 'Sentimento Safari', 'Vivi Good', 'Hoje N’Ka Ta Rola' ou 'Stunka'.

Julinho KSD tem-se mantido nos tops com colaborações com artistas como o madeirense Van Zee - confirmado par actuar no Summer Opening a 20 de Julho - Richie Campbell, Soraia Ramos, Deejay Telio, entre outros.

Os bilhetes para a próxima edição deste festival estão já disponíveis no site do evento, bem como nas, lojas Fnac, Worten e Ticketline