Eleitos 76 conselheiros para o novo Conselho das Comunidades Portuguesas

Os portugueses residentes no estrangeiro que votaram na eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) escolheram 76 conselheiros, dos 90 que a nova lei prevê, aumentando a percentagem dos eleitos em relação ao sufrágio anterior, segundo dados oficias.

Os resultados das eleições realizadas no passado dia 26 de novembro foram publicados, esta segunda-feira, no Portal das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com estes resultados, foram eleitos 76 conselheiros, dos 90 lugares previstos na legislação, o que representa 84,4% dos lugares ocupados.

Para esta eleição foram convidados a votar 1,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro.

Os membros do CCP são eleitos através de 52 círculos eleitorais referentes a países nos quatro continentes onde residem portugueses e lusodescendentes, existindo alguns Estados, como o Brasil, Estados Unidos ou França, com vários círculos.

Ficaram 14 círculos eleitorais sem representante, por não terem apresentado candidatura, segundo dados oficiais.

Não apresentaram candidatura os círculos da Austrália - Sidney e Camberra (Jacarta), Bélgica, Brasil (Brasília), Brasil (Belo Horizonte), Canadá (Vancouver), Grã-Bretanha (Bermuda), Guiné-Bissau (Abidjan, Argel, Cairo, Rabat, Abuja, Dakar, Túnis, Adis Abeba), Índia (Islamabad, Astana, Teerão), Israel (Riyadh, Abu Dhabi, Doha), Moçambique (Nairobi, Harare), Curaçau, São Tomé e Príncipe, Suécia (Oslo, Copenhaga, Helsínquia), Turquia (Ankara, Bucareste, Atenas, Sófia, Nicósia, Budapeste, Moscovo, Belgrado, Kiev, Zagrebe).

Na eleição anterior (2015), existiam 50 círculos eleitorais para a eleição de 80 conselheiros, dos quais foram eleitos 65, ou seja, 81,2 dos lugares preenchidos.

As listas candidatas foram apresentadas até ao passado dia 06 de novembro e os eleitos serão escolhidos pelos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro maiores de 18 anos e inscritos nos cadernos eleitorais para a Assembleia da República.