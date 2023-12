Trabalho sobre violência doméstica na Madeira recebe menção honrosa no Prémio APAV para a Investigação 2023

O trabalho 'Violência doméstica contra as mulheres na Região Autónoma da Madeira', de Isabel Fernandes, recebeu uma menção honrosa na edição deste ano do Prémio APAV para a Investigação, numa cerimónia que decorreu em Lisboa, esta manhã.

De acordo com nota à imprensa, este é um prémio que pretende "premiar trabalhos de investigação científica sobre temas ou problemas relacionados com a missão da Associação: apoiar as vítimas de crime, seus familiares e amigos". Além disso, "reflecte também a contribuição crescente da Associação para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no estatuto de vítima".

Este prémio, entregue numa parceria com a Fundação Montepio, teve como vencedor deste ano ao trabalho 'Violência obstétrica, direitos das mulheres e tutela jurídica', de Vânia dos Santos Simões. A outra menção honrosa foi entregue a Marta Pereira de Sousa pelo seu trabalho 'O papel das redes sociais como mecanismos de perpetuação do victim blaming e slut-shaming – um estudo empírico'.

Esta edição do prémio contou com a participação de dois novos elementos no Júri: na qualidade de Presidente, José Fontes, jurista e professor catedrático da Academia Militar – Instituto Universitário Militar e, na qualidade de Secretário, Ricardo Baúto, psicólogo e professor auxiliar na Egas Moniz School of Health & Science. A nomeação do Júri do Prémio APAV para a Investigação 2023 é da responsabilidade da Direção da APAV.