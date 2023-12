Caso das gémeas envolvendo Marcelo continua a dominar imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Presidente manda informações para a PGR. Cunha de filho enviada para S. Bento"

- "Tratamento milionário dado a gémeas luso-brasileiras"

- "Sporting-Gil Vicente (3-1). Gyokeres isola Sporting"

- "585 envolvidos. 'Mulas' de dinheiro lavam milhões"

- "Caos na saúde. Menos 236 mil pessoas atendidas em urgência"

- "Justiça. Chumbo dos metadados dificulta investigação"

- "Ambiente. Barragens na região sul com falta de água"

- "Perícia médica indica Alzheimer. MP quer Salgado em julgamento"

- "FC Porto. Europa cobiça Evanilson"

- "Treinador criticado. SAD do Benfica irritada com medo de Schmidt"

Público:

- "Prorrogação do visto será automática para quem não tem registo criminal"

- "Gémeas. Marcelo afasta intervenção mas admite que recebeu email do filho"

- "Metadados. Novo chumbo do TC traz aviso à investigação criminal"

- "Médio Oriente. Depois do Norte, Israel estende ofensiva ao Sul de Gaza"

- "Ricardo Salgado. Peritos não asseguram que depoimento seja fidedigno"

- "Guiné-Bissau. O 'quase golpe de Estado' constitucional do Presidente Embaló"

- "Futebol. Uma jornada depois, o Sporting venceu o Gil Vicente e regressou ao topo da I Liga"

- "Recolha de restos alimentares. Primeiro Benfica, depois Alvalade. Lisboa vai ter 'grandes' contentores nas ruas"

Jornal de Notícias:

- "Viagens 'low-cost' na net cobram tarifas ilegais"

- "Sporting 3-1 Gil Vicente. Liderança isolada"

- "Contestação à estratégia de Schmidt sobe de tom"

- "Comunicações. Constitucional repete chumbo ao diploma dos metadados por tratar todos como suspeitos"

- "Inteligência artificial já é usada em burlas"

- "Gémeas. Marcelo admite pedido do filho mas nega qualquer favorecimento"

- "Habitação. Braga congela rendas e Porto lança novo apoio"

- "Lisboa. Casal de idosos ficou soterrado devido a queda de prédio"

- "Gaza. Israel intensifica ataques no Sul e civis não têm para onde fugir"

Diário de Notícias:

- "Lisboa. Falta de casa é o maior problema de estrangeiros que fazem 'o que os portugueses não querem'"

- "Sem-abrigo. Há mais 25% de pessoas a viver na rua, muitas delas com emprego"

- "Marcelo admite email sobre gémeas, vindo do filho, mas diz que foi 'neutral'"

- "Assédio a médica: Bastonário da Ordem pede explicações a Centro Hospitalar de Coimbra"

- "Israel direciona ataques para Sul"

- "Entrevista a António Cluny [Procurador-Geral adjunto]: 'Não deve haver medo sobre a sacrossanta unidade do Ministério Público'"

Inevitável:

- "inconcebível. Este país não é para bebés"

- "Crise demográfica em Portugal atinge níveis inquietantes. No ano passado houve mais 41 mil mortes do que nascimentos"

- "Caso das gémeas. 'O meu filho enviou-me um email', admite Marcelo"

Negócios:

- "Coordenadas do novo aeroporto de Lisboa são hoje conhecidas"

- "IVA Zero vai acabar mesmo no fim do ano"

- "Contratação pública está a esmagar preços finais"

- "Propriedades. Balcão Único do Prédio já perto dos 2 milhões de registos"

- "Bolsa. BCP volta ao Stoxx 600 e tem três prendas no 'sapatinho'"

- "Radar África. Lourenço e Biden unidos pelas matérias-primas"

O Jornal Económico:

- "Centeno defende seguro de desemprego à escala da União Europeia"

- "Autarca de Alcochete: 'Tenho dúvidas' de que o novo aeroporto receba voos dentro de cinco a sete anos"

- "Guiné-Bissau mergulha em crise política profunda"

- "Perícia confirma que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer"

- "Regina: Natal vale um terço da faturação da mítica marca nacional"

- "Topo da Agenda: INE divulga taxas de esforço no crédito à habitação"

A Bola:

- "Sporting-Gil Vicente (3-1). Sigam o líder. Gyokeres devolve o leão ao topo da Liga"

- "A Bola ao Centro. João Alves conta tudo sobre as luvas pretas"

- "Benfica. Rollheiser observado"

- "FC Porto. SAD não garante capitais próprios positivos"

- "Seleção. Kika Nazareth já 'dá nomes' a bebés"

O Jogo:

- "Sporting-Gil Vicente (3-1). Gyokeres com o leão às costas"

- "FC Porto. Prioridade de Varela é Shakhtar"

- "Benfica. Mira apontada a Roger Schmidt. Treinadores ouvidos por O Jogo criticam decisões do alemão em Moreira de Cónegos"

- "Braga. Horta de alta rotação. Passou a ser o segundo com mais jogos pelos minhotos"

Record:

- "Sporting-Gil Vicente (3-1). Gyokeres dispara leão"

- "Benfica. João Mário apela à união: 'Muitos objetivos para conquistar'"

- "FC Porto. SAD prevê 'resultados francamente positivos'"