Neste domingo, 12 de Novembro, os jornais nacionais dedicam, de uma forma geral, a sua capa às palavras do primeiro-ministro demissionário, António Costa, na noite de sábado.

O Correio da Manhã, para além de sugerir que os arguidos no processo do lítio "saem do Governo", conta a caricata história de que "greve judicial liberta seis carteiristas".

O jornal Público destaca, por sua vez, que "INEM transportou 741 jovens com intoxicação por álcool num ano", citando dados que estão "abaixo da realidade".

O dérbi entre SL Benfica e Sporting CP que se joga este domingo, às 20h30, é o tema que marca os jornais desportivos.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "INEM transportou 741 jovens com intoxicação por álcool num ano"

- "Crise política: Primeiro-ministro pede desculpa e nega interferências. MP diz que, no mínimo, deu aval a pressões"

- "Manifestação: Milhares nas ruas exigiram urgente subida de salários"

- "Imigração: 'Novo SEF' abre reagrupamento familiar a quem tem visto CPLP"

- "Conflito em Israel: Hospitais de Gaza 'estão a ser transformados em cemitérios'"

- "Lisboa: Maria dos Anjos vive num antigo convento, e não é a única"

- "Derby lisboeta: Benfica-Sporting, um jogo sem rede para Roger Schmidt"

- "Futebol: Guimarães continua a ser um bom porto para Conceição"

- "Jean Paul-Gaultier: 'Ainda amo a moda, mas não tenho saudades'"

Diário de Notícias

- "Costa em discurso ao país: 'Com grande probabilidade não voltarei a exercer qualquer cargo público'"

- "Entrevista a António Costa Pinto: '[Este caso] é um desaire tenebroso para a experiência do poder de António Costa'"

- "Riade acolhe clamor do Islão para um cessar-fogo em Gaza em dia de novos protestos na Europa"

- "Comércio: Black Friday e Natal devem levar à entrada de 100 pessoas a prazo por empresa"

- "Nicolas Philibert: 'O documentário é uma outra maneira de fazer ficção'"

- "Prova de vida: Pedro Dias: a sangue-frio"

- "Helena Sacadura Cabral: 'Fujo de tudo o que é falso, desinteressante e fútil. E do que arrasa psicologicamente como as guerras'"

- "Seixas da Costa: Do 'Time' de Lula a Soares com Arafat em Gaza, episódios contados em 'Antes que me esqueça'"

Correio da Manhã

- "Cordeiro e Galamba. Arguidos saem do Governo"

- "'Peço desculpa aos portugueses' [António Costa diz estar envergonhado pela apreensão dos 78 mil euros em São Bento]"

- "Urgências pediátricas disparam em outubro"

- "Milhares na rua contra aumento do custo de vida"

- "Burlona promete triplicar e saca meio milhão"

- "Consumo. Maior parte dos litígios acaba sem juiz a intervir"

- "Falta de energia mata bebés em Gaza"

- "V.Guimarães-FC Porto. Alma de dragão leva os três pontos"

- "Benfica-Sporting. 'Casuals' na mira"

Jornal de Notícias

- "Quase metade das urgências com falhas esta semana"

- "'Um primeiro-ministro não tem amigos'[António Costa]"

- "Porto. Fim das salas de cinema na cidade é um movimento sem retorno"

- "Natal. Iluminação ligada agora não faz disparar orçamentos"

- "Liderança do Hamas sofre baixas mas está longe da aniquilação"

- "Vitorianos dão luta mas dragão ergue bandeira no castelo"

- "Sporting e Benfica em batalha de alto risco pelo título"

- "Violência fora das claques assusta especialistas"

A Bola

- "Objetivo: Marquês 2024 [Dérbi entre os dois primeiros com título em ponto de mira]"

- "Diogo Costa mantém dragão vivo e Francisco Conceição cria reviravolta"

Record

- "Vista para o Marquês [Schmidt e Amorim antecipam dérbi a pensar na festa do título]"

- "V.Guimarães-FC Porto (1-2). Francisco o conquistador"

- "Ronaldo volta a marcar"

O Jogo

- "V.Guimarães-FC Porto. Diogo mata, Chico esfola"

- "Benfica-Sporting. Dérbi de tripla pelo topo"

- "Arouca-Braga. 'Este é um jogo perigoso' [Artur Jorge]"