Três feridos em França quando militantes de extrema-direita tentaram invadir conferência

Três pessoas ficaram feridas no sábado à noite em Lyon, França, quando militantes de extrema-direita tentaram forçar a entrada numa conferência sobre a Palestina, segundo a autarquia local e testemunhas.

Um militante da extrema-direita foi detido, de acordo com a autarquia, que "condenou firmemente os atos de violência cometidos", citada pela Agência France Presse (AFP).

Pelas 20:00, havia uma forte presença de forças da ordem e camiões dos bombeiros junto ao local onde decorria a conferência, verificou um jornalista da AFP.

O cirurgião Christophe Oberlin, que ia apresentar os seus dois livros mais recentes, contou à AFP que houve pessoas que "bateram com paus" para tentarem forçar a porta da sala onde decorria a conferência, mas sem conseguirem entrar.

Vários participantes descreveram uma sala "cheia", com capacidade de "120 pessoas", onde havia crianças e idosos. De acordo com testemunhas no local, foi partido um vidro.

O presidente do Coletivo Palestina 69, Jérôme Faÿnel, que organizou a conferência, disse à AFP que quer apresentar uma queixa-crime.

"É a extrema-direita. Atacaram com morteiros, tenho um na mão", afirmou, por telefone, falando também em "barras de ferro" e "garrafas de vidro".

Um participante, contactado pela AFP, disse sentir-se "numa ratoeira". "Colocámos várias coisas a barricar a porta", contou angustiado.

Cerca de 1.200 pessoas marcharam no sábado à tarde em Lyon contra a extrema-direita, num protesto convocado por um coletivo apoiado pelo partido A França Insubmissa e movimentos antifascistas.