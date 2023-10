Sirenes de alerta soaram em Jerusalém

As sirenes de alerta soaram hoje em Jerusalém e rapidamente foram ouvidas várias detonações, observaram jornalistas da agência de notícias AFP na cidade israelita.

As sirenes soaram por volta do meio-dia, no horário local (10:00 em Lisboa).

No domingo, as sirenes não soaram em Jerusalém, mas foram acionadas no sábado, no primeiro dia da ofensiva militar lançada pelo grupo Hamas a partir da Faixa de Gaza, e os 'rockets' lançados foram então intercetados pela defesa aérea israelita.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O Ministério da Saúde de Israel divulgou um balanço de mais de 700 mortos e 2.000 feridos em território israelita.

O balanço do Ministério da Saúde palestiniano registava 413 mortos devido aos ataques aéreos israelitas em Gaza, o que elevava para mais de 1.100 o total de mortes nos dois lados dos confrontos armados iniciados no sábado.