Moedas alerta que divórcio entre política e pessoas dá espaço a radicalismos

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, alertou hoje que o divórcio entre a política e as pessoas pode criar um vazio "capturado pelas minorias barulhentas e os ativismos radicais" que podem levar ao fim do atual regime.

"É este o atual divórcio que todos sentem entre a política e as pessoas. A política tem que voltar a ser vista, sentida e vivida pelas pessoas. Mas entre este mundo imaginário e o mundo real das pessoas, o que é que há? Há um vazio, capturado pelas minorias barulhentas e os ativismos radicais. À falta de um ativismo social moderado que dê respostas concretas, é a estes que as pessoas se agarram", disse o autarca, anfitrião das cerimónias oficiais do 05 de Outubro.

Moedas lembrou que "a República de 1910 autodestruiu-se também por causa dessas minorias barulhentas e desses radicalismos" e, por isso, o 05 de Outubro é "também uma lição histórica".

"Quem fomenta esses radicalismos arrisca-se a colher, mais cedo ou mais tarde, a dissolução do regime. Não queiramos nós hoje, que caminhamos para os 50 anos do 25 de Abril, contribuir para um desfecho assim", apelou.

Durante o discurso, enquanto Moedas dizia que "hoje cabe aos políticos não se fecharem no mundo irreal, mas abrirem-se à realidade", cerca de uma centena de pessoas que pretendiam assistir à cerimónia ficaram atrás das baias, colocadas a cerca de 150 metros do púlpito.

Entre o público, descontente por este ano estar afastado da cerimónia do 05 de Outubro, que também assinala o Dia do Professor, dois professores com cartazes com caricaturas de António Costa e do ministro da Educação gritavam "É uma vergonha" e "Eu quero ensinar a República na escola" e "A República não é uma festa privada".