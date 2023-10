Preços do petróleo disparam devido à ofensiva do Hamas contra Israel

Os preços do petróleo dispararam hoje mais de 4%, após o grupo islâmico Hamas ter lançado no sábado um ataque surpresa contra Israel, o que levantou preocupações sobre o abastecimento vindo do Médio Oriente.

O Brent saltou 4,7%, para 86,65 dólares (82,06 euros), e o West Texas Intermediate subiu 4,5%, para 88,39 dólares (83,7 euros), nas primeiras negociações nos mercados asiáticos.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado a operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

Os ataques e a resposta militar fizeram centenas de mortos e mais de mil feridos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.