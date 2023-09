Marcelo diz que inflação na Europa "vai no bom caminho"

O Presidente da República considerou hoje que a inflação "vai no bom caminho" na Europa e apelou aos economistas que tenham um raciocínio mais aberto, em alusão à possibilidade de baixar as taxas de juro.

Falando aos jornalistas em Faro, à margem do Encontro Nacional da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, Marcelo Rebelo de Sousa destacou as descidas da taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor e da taxa de inflação homóloga da zona euro anunciadas hoje.

"A Europa, já não falo de Portugal -- nós descemos, mas um bocadinho, 0,1%, em termos de inflação --, mas na Europa foi mais de um ponto, 1,3%. Quer dizer que a Europa, em geral, mesmo os países que estavam muito elevados, os bálticos, da Europa de leste, e que pesavam muito na média europeia, estão a conhecer essa evolução. Isso mostra que é um fenómeno que está em curso, ninguém acha que foi consequência da última decisão do Banco Central Europeu, não produz efeitos assim em 15 dias", disse.

O Presidente da República afirmou que "há uma tendência" e que espera que, "à medida que a tendência seja mais visível", haja mais abertura dos economistas, numa referência à possível redução das taxas de juro.

"[Que] os mais rígidos dos economistas comecem a ter, já não é um coração um bocadinho mais mole, é que comecem a ter um raciocínio mais aberto para a compreensão de que a inflação vai no bom caminho, [mas] a situação de muitas famílias, por causa dos juros, continua no mau caminho", sustentou.

No seu discurso, proferido minutos antes, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha abordado a "boa notícia" de hoje.

"Está a baixar a inflação a nível europeu e baixou também um bocadinho em Portugal. Vamos lá ver se isso chega às mulheres e aos homens importantes das finanças da Europa e do Mundo para ajudarem naquilo que entenderem que devem ajudar", declarou.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor terá sido de 3,6% em setembro, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à de agosto, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de inflação homóloga da zona euro abrandou, em setembro, para os 4,3%, face à de 5,2% de agosto, segundo uma estimativa rápida hoje publicada pelo Eurostat.