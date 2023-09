Relatório antecipa obstáculos na renegociação de acordo Reino Unido-UE

O centro de estudos UK in a Changing Europe estimou hoje que vai ser um desafio para o Reino Unido renegociar os termos do acordo do 'Brexit' com a União Europeia (UE) na próxima revisão.

"Atualmente, a UE tem uma posição claramente minimalista: uma breve revisão técnica da aplicação do tratado em 2026", estima-se num relatório produzido pelo centro de estudos.

Os autores consideram que "a posição da UE resulta de uma satisfação geral com o Acordo de Comércio e Cooperação, que considera estar a funcionar bem" e de "um cansaço significativo com o Brexit em Bruxelas".

"Para que a revisão seja algo mais do que um exercício curto e técnico, caberá ao Reino Unido incentivar a UE a alterar a sua posição", vincam.

O Acordo de Comércio e Cooperação assinado entre o Reino Unido e UE em 2020 determina uma revisão após cinco anos da entrada em vigor em 2021.

No fim de semana, o líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, afirmou que vai tentar negociar um acordo "muito melhor" para o Brexit com a UE se vencer as próximas eleições legislativas, previstas para 2024.

Em declarações ao diário britânico Financial Times (FT), o líder do principal partido da oposição indicou que o atual acordo de saída do bloco comunitário, que deverá ser revisto em 2025, é "demasiado ténue".

"Quase toda a gente reconhece que o acordo que (Boris) Johnson negociou não é um bom acordo, é demasiado ténue. Quando entrarmos em 2025, tentaremos alcançar um acordo muito melhor para o Reino Unido", disse Starmer ao FT, sem especificar quais as partes do acordo que procuraria melhorar.

Desde que se tornou líder do Partido Trabalhista em 2020, Starmer insistiu que o partido não vai tentar aderir novamente à UE ou voltar a entrar no mercado único e na união aduaneira do bloco, mas quer reforçar os laços com os 27.

O atual primeiro-ministro Rishi Sunak restabeleceu as relações entre o Reino Unido e a UE, que se deterioraram durante o mandato dos seus antecessores Boris Johnson e Liz Truss, apesar de ser ele próprio um eurocético.

O líder do Partido Conservador conseguiu um acordo para resolver uma disputa sobre as regras comerciais da Irlanda do Norte e filiou o Reino Unido no programa de cooperação científica Horizonte Europa, apesar de defender divergências regulatórias com a UE.

As sondagens dão ao partido de centro-esquerda 20 pontos de vantagem sobre os conservadores, no poder desde 2010. As próximas eleições legislativas estão previstas para 2024.