Investimento captado sobe 88% em Dezembro para 79,1ME

O investimento angariado através dos vistos 'gold' somou 79,1 milhões de euros em dezembro, um crescimento homólogo de 88%, de acordo com contas feitas pela Lusa com base nos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em dezembro do ano passado, o montante captado por via do programa de Autorização de Residência para o Investimento (ARI), que cumpriu 10 anos em outubro, aumentou 20% face a novembro (65,6 milhões de euros) e 88% em termos homólogos (em dezembro de 2021 totalizou 42,1 milhões de e euros).

No mês em análise, foram concedidos 151 vistos 'dourados', dos quais 105 por via de aquisição de bens imóveis (40 tendo em vista a reabilitação urbana) e 46 por transferência de capitais,

O investimento total captado na compra de imóveis ascendeu a 60,1 milhões de euros, dos quais 17,8 milhões de euros corresponde à compra para reabilitação urbana. Os restantes 19 milhões de euros correspondem ao critério de transferência de capitais.

Em dezembro, foram atribuídos 25 vistos à China, 24 aos Estados Unidos, 21 ao Reino Unido, 14 a cidadãos de África do Sul e 10 ao Brasil.

O investimento em 2022 ascendeu a 654,2 milhões de euros, um aumento de 41,9% face ao ano anterior.

Em 2022, foram atribuídos 1.281 Autorizações de Residência para o Investimento (ARI): 94 em janeiro, 94 em fevereiro, 73 em março, 121 em abril, 112 em maio, 155 em junho, 80 em julho, 77 em agosto, 120 em setembro, 83 em outubro, 121 em novembro e 151 em dezembro.

No ano passado, foram atribuídas 1.533 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 192 em dezembro.

No acumulado do programa, de outubro de 2012 até dezembro de 2022, o investimento é de 6.754 milhões de euros.