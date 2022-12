Saiba o que é hoje notícia no país e no mundo

O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, visita hoje a Ucrânia para expressar "o apoio contínuo" de França ao país, alvo de uma ofensiva militar russa que dura há 10 meses.

Na agenda do representante francês consta, segundo fontes do seu ministério, uma homenagem aos mortos no Monumento dos Heróis em Kiev e um encontro com o seu homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov.

França -- responsável pela organização de uma conferência internacional de apoio à Ucrânia em 13 de dezembro que angariou mais de mil milhões de euros de donativos - insiste que continua disposta a fornecer todo o seu apoio humanitário e militar a Kiev.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou recentemente que Paris continuará a fornecer armamento à Ucrânia, nomeadamente novos canhões Caesar.

Desde o início do conflito em solo ucraniano, em 24 de fevereiro, a França forneceu a Kiev 18 canhões Caesar com um alcance de 40 quilómetros, montados em camiões, mísseis antitanque e antiaéreos, bem como veículos blindados antiarmamento (VAB).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Emergente, que tem por objetivo "apoiar a nova geração da música portuguesa", dá hoje início à 4.ª edição, no Musicbox, em Lisboa, e prolonga-se até quinta-feira, com concertos no B.Leza, também na capital portuguesa.

O cartaz do festival inclui Bandua, projeto de Bernardo D'Addario e Edgar Pereira Valente, Unsafe Space Garden, SFISTIKATED, projeto que junta João Marques dos First Breath After Coma e Roberto Oliveira dos Whales, e James Flower, 'alter ego' do produtor e DJ Tiago Nasciso, que se apresenta em DJ 'set'.

O Emergente conta igualmente com oito projetos selecionados por concurso: Momma T, Black Lavender, JAVISOL, O Marta, THEMANUS, Ana de Llor, Siwo e A Sul.

Os quatro primeiros apresentam-se no Musicbox, hoje e, os quatro últimos, na quinta-feira, no B.Leza.

DESPORTO

O FC Porto procura reduzir o atraso para o líder Benfica, ao receber o Arouca na 14.ª jornada da I Liga de futebol, num jogo em que Sérgio Conceição pode igualar o recorde de José Maria Pedroto.

O campeão nacional regressa ao campeonato, no qual ocupa o segundo lugar, após a inusitada pausa para o Mundial20222, na expectativa de reduzir os oito pontos de atraso para o rival lisboeta, uma tarefa que se inicia com a receção ao Arouca, nono classificado da prova.

O treinador Sérgio Conceição está privado de alguns jogadores influentes, como o defesa Pepe, o médio Stephen Eustáquio e o avançado Evanilson, num encontro em que poderá conquistar a 215.ª vitória no comando técnico dos 'dragões', igualando o recorde do clube, na posse de José Maria Pedroto.

No outro jogo de hoje da 14.ª ronda, que arrancou na sexta-feira com o empate 1-1 entre Rio Ave e Marítimo -- com José Gomes a estrear-se no comando técnico dos madeirenses -, o Portimonense, sétimo colocado, recebe o Casa Pia, quinto, num confronto entre equipas protagonistas de um bom arranque de temporada.

ECONOMIA

Os trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) prosseguem hoje uma greve ao trabalho suplementar.

A greve dos trabalhadores ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, teve início às 00:00 do dia 23 e termina às 23:59 do dia 02 de janeiro de 2023, em defesa da "atribuição de um prémio financeiro que compense a perda do poder de compra verificado no ano 2022", a "atualização do subsídio de alimentação" e o "fim da discriminação entre trabalhadores".

A greve foi convocada por uma plataforma de vários sindicatos que representam os trabalhadores das duas empresas.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O veredicto do ataque fundamentalista islâmico em Grand-Bassam, na Costa do Marfim, que matou 19 pessoas em 2016, deverá ser divulgado hoje no tribunal de Abidjan.

Nas alegações finais, os advogados dos quatro arguidos presentes no tribunal defenderam a absolvição dos seus clientes, enquanto o Ministério Público (MP) pediu a prisão perpétua para os quatro acusados do ataque, reivindicado pelo grupo terrorista Al-Qaida.

O julgamento, que se iniciou em 30 de novembro, tem 18 arguidos mas apenas quatro estão fisicamente presentes na audiência, porque os restantes estão foragidos ou detidos no Mali.

São acusados de atos terroristas, assassínio, tentativa de homicídio, ocultação de criminosos, posse ilegal de armas de fogo e munições de guerra e cumplicidade nos referidos atos.

O ataque terrorista de Grand-Bassam, o primeiro cometido na Costa do Marfim, ilustrou o medo já presente em 2016 de uma extensão da violência extremista no Sahel para os países do golfo da Guiné.

POLÍTICA

O farol do Cabo da Roca, na freguesia de Colares, concelho de Sintra, assinala 250 anos, numa cerimónia que conta com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vários representantes da Marinha Portuguesa.

O farol do Cabo da Roca é um dos mais antigos em Portugal, está localizado no ponto mais ocidental do continente europeu e encontra-se ativo desde 1772. É composto por uma torre de 22 metros de altura e a sua luz tem um alcance luminoso de cerca de 26 milhas náuticas, aproximadamente 48 quilómetros.

A cerimónia que assinala os 250 anos será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, contanto ainda com a presença do presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, do chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, do subdiretor-geral da Autoridade Marítima e do diretor de Faróis.