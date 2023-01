Polónia vai exigir na ONU e UE indemnizações de guerra da Alemanha

A Polónia vai transferir para os fóruns internacionais, como a ONU e a União Europeia (UE), o seu pedido de indemnizações de guerra à Alemanha, anunciou hoje o porta-voz do Governo polaco, Piotr Müller.

O representante do Executivo polaco declarou aos 'media' em Varsóvia que "fugir dos próprios crimes não é a melhor atitude diplomática" e que a Polónia "deixará isso claro quer na Europa quer nas Nações Unidas".

Müller sublinhou que apesar de o Governo alemão não pretender entabular negociações sobre o assunto, para a Polónia "não é um assunto encerrado quer em termos morais ou económicos".

Por sua vez, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Arkadiusz Mularczyk, disse hoje não reconhecer "a posição alemã sobre as reparações de guerra à Polónia", e anunciou que o seu Governo "enviará em breve uma resposta por escrito a Berlim".

O porta-voz da diplomacia polaca, Lukasz Jasina, confirmou na terça-feira que Varsóvia recebeu por escrito uma resposta negativa da Alemanha ao pedido de envio de uma quantia de 1,35 mil milhões de euros como compensação pela ocupação alemã da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Em setembro de 2022, o Governo polaco formalizou essa petição, referendada numa votação parlamentar e apoiada nos dados de um relatório elaborado por uma comissão histórica designada pela Polónia.

Ainda em setembro passado, o chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou que esta questão ficou legalmente solucionada com o acordo firmado em 1954 entre os governos da antiga República Democrática Alemã (RDA) e a Polónia, então aliados da União Soviética, uma mensagem que a chefe da diplomacia de Berlim, Annalena Baerbock, repetiu pouco depois numa visita oficial a Varsóvia.

No entanto, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, assegurou que esse documento não é válido por ter sido subscrito por um Governo imposto pela União Soviética, e por esse motivo "ilegal".

Em novembro passado, Varsóvia enviou 50 cartas individuais a governos ocidentais onde expunha a intenção de obter compensações de guerra e reclamava "a cooperação e o apoio" de "todos os países amigos" da Polónia.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão confirmou hoje que Berlim "respondeu" recentemente à nota verbal de Varsóvia na qual se exigiam as indemnizações, mas prescindiu de avançar com detalhes sobre o conteúdo da missiva.