Manifestantes retomam protestos para exigir novas eleições no Peru

Organizações sociais, federações e sindicatos peruanos retomaram hoje as manifestações para pedir à Presidente do Peru, Dina Boluarte, a realização de novas eleições e o encerramento do Congresso.

Os manifestantes conseguiram bloquear uma parte da Estrada do Pacífico (liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru) na área de Challhuanca, província de Aymaraes, enquanto foram registados também confrontos noutra zona da rodovia na saída de Arequipa.

Perante os bloqueios ocorridos nas rodovias em diferentes locais do país sul-americano, Boluarte reiterou o seu apelo à paz pedir para se evitar a violência, já que isso "não traz nada de positivo" e "constitui um atraso", segundo a agência de notícias Andina.

Os protestos começaram após o ´impeachment´ e a prisão do ex-chefe de Estado Pedro Castillo -- que pararam no Natal -- e resultaram, até ao momento, em pelo menos 27 mortos e vários feridos.

Todavia, o primeiro-ministro peruano, Alberto Otárola anunciou que nas próximas horas vai anunciar o sucessor do chefe da Direção nacional de inteligência (DINI, serviços secretos), o coronel reformado Juan Carlos Liendo O'Connor.

Na sua carta de demissão, O'Connor citou como motivos "sérias complicações para cumprir as funções atribuídas de acordo com a lei".

Horas antes, o coronel disse à imprensa que estava a apresentar a sua demissão devido a desentendimentos com Boluarte, que numa entrevista discordou em qualificar os protestos como uma "insurgência terrorista".