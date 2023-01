Associação quer conhecer necessidades dos agricultores portugueses na Venezuela

A Associação de Produtores Agrícolas de Los Altos Mirandinos está a realizar um levantamento de dados de agricultores e floricultores luso-venezuelanos para conhecer as necessidades da comunidade.

"Já realizámos duas jornadas e temos uma terceira programada. A ideia é atualizar os dados gerais dos produtores agrícolas e famílias. Já temos os dados de quase 300 produtores portugueses, mas sabemos que há mais", disse fonte da direção da associação à Lusa.

A ideia de "fazer um censo" dos luso-venezuelanos, em San Pedro de Los Altos, onde reside um importante número de portugueses, partiu da presidente da APA, Marina Pereira, e conta com o apoio da direção e de mais de duas dezenas de produtores locais, na zona, a sul de Caracas, indicou a mesma fonte.

"Estamos a atualizar os contactos telefónicos, os dados de filiação, as necessidades médicas, as doenças base e o tipo de medicamentos requeridos", explicou.

Por outro lado, a maioria dos portugueses "tem problemas com os documentos, porque vistos e autorizações de residência já caducaram", com alguns deles a precisar de ajuda para "renovar passaportes", acrescentou.

Com o levantamento destes dados, a APA pretende ainda conhecer as reais condições económicas e sociais dos produtores portugueses e o modo como foram afetados pela pandemia da covid-19.

Os dados recolhidos vão ser partilhados com as autoridades portuguesas locais, em particular, com o consulado honorário de Portugal em Los Altos Mirandinos, de acordo com a direção da APA.

Entretanto, as autoridades do estado de Miranda anunciaram, em comunicado, que vão dar formação, no primeiro trimestre deste ano, a mais de 2.400 produtores agrícolas das zonas de Plaza, Zamora e Barlovento, para fortalecer a produção local.

O programa 4F (formação, formalização, financiamento e feira) quer formar cinco mil produtores até final do ano, em particular, na sementeira e na colheita, na seleção e na classificação de produtos agrícolas.