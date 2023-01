Justiça finlandesa condena dois jornalistas por revelarem segredos de defesa nacional

Dois jornalistas de investigação de um reconhecido jornal da Finlândia foram hoje condenados a coimas por revelarem segredos de defesa nacional num artigo, em 2017, que os procuradores consideraram conter informações de documentos classificados, divulgaram os 'media' finlandeses.

A acusação tinha pedido que os repórteres do Helsingin Sanomat, um jornal diário de grande circulação, Tuomo Pietilaina e Laura Halmi fossem condenados a penas entre os seis meses e um ano de prisão, mas em vez disso o juiz impôs uma multa.

Segundo avançou o Huvudstadsbladet, outro jornal da Finlândia, o juiz do Tribunal Distrital de Helsínquia decidiu absolver o gestor interino do jornal na época da publicação do artigo, Kalle Silfverberg.

Os três acusados negaram os erros cometidos, alegando que a informação que publicaram era pública.

O jornal Huvudstadsbladet não avançou qual é o montante das multas aplicadas.

O artigo do Helsingin Sanomat, um dos maiores jornais da Finlândia, focou-se nas atividades do Centro finlandês de Investigação de Inteligência, uma agência de informação militar, e revelava a localização e a tarefa atribuída a uma unidade das forças de defesa da Finlândia.

O juiz considerou que o artigo continha várias informações que deveriam ter sido mantidas em segredo para proteger a segurança da Finlândia, noticiou também a emissora finlandesa YLE, citada por agências internacionais.