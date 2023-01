Alemanha planeia entregar tanques à Ucrânia entre final de Março e Abril

A Alemanha espera entregar os tanques Leopard 2, de fabrico alemão à Ucrânia entre o "final de março e o início de abril", disse hoje o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.

"Está previsto que teremos a companhia [de tanques blindados] no final de março e no início de abril" na Ucrânia, declarou o ministro alemão durante uma visita às tropas das Forças Armadas [Bundeswehr], na Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha.

O treino dos soldados ucranianos para a utilização dos blindados leves Marder, prometido por Berlim no início do ano, começará "no final de janeiro" na Alemanha e o treino para os Leopard 2 será "um pouco mais tarde", de acordo com Pistorius.

Após semanas de hesitação, os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram na quarta-feira a entrega de tanques pesados à Ucrânia, dando um novo passo no apoio militar a Kiev na preparação de uma possível contraofensiva à invasão russa.

A Ucrânia disse que espera receber estes veículos blindados o mais rápido possível, enfatizando que "a chave" seria a "velocidade e o volume" das entregas.

Berlim deverá fornecer a Kiev 14 tanques Leopard 2 tipo 2A6 da sua reserva e decidiu permitir que os seus aliados ocidentais que tenham estes blindados de fabricação alemã façam o mesmo.

A Polónia e a Noruega declararam-se prontas para entregar tanques 'Leopard' 2 das suas reservas.

Outros países declararam a intenção de enviar estes veículos blindados de combate, como a Suécia, a Finlândia, Dinamarca e Países Baixos. A Espanha confirmou que está também "disposta" a entregar os tanques Leopard 2.

Segundo o Governo alemão, o objetivo é constituir, com os países parceiros, "dois batalhões equipados com tanques Leopard 2 para a Ucrânia". Isto representaria entre 80 a 90 tanques. Washington, por sua vez, anunciou o envio de 31 tanques Abrams.

O Kremlin acusou hoje os países ocidentais de "envolvimento direto" no conflito na Ucrânia, após o anúncio da entrega de dezenas de tanques europeus e norte-americanos.