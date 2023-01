Borrell visita África do Sul e Botsuana após visita de MNE russo para conseguir apoios

O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell vai viajar até à África do Sul e ao Botsuana para reuniões bilaterais, na sequência da viagem de Serguei Lavrov no início da semana.

Depois do périplo que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo fez no início da semana à África do Sul, Botsuana, Essuatíni (ex-Suazilândia) e Angola, para reequilibrar a balança geopolítica para o lado de Moscovo, Josep Borrell anunciou que vai deslocar-se até Pretória e Gaborone entre quinta-feira e domingo.

De acordo com um comunicado, Borrell vai estar na África do Sul na quinta-feira para reuniões bilaterais e na sexta-feira vai participar no 15.º Diálogo Político Ministerial África do Sul--União Europeia (UE), onde vai abordar a "cooperação e preparar a cimeira" entre os Estados-membros e a nação africana.

"Os ministros vão discutir os próximos passos para fortalecer ainda mais a parceria estratégia entre a UE e a África do Sul numa altura em que as relações entre as duas cresceu em ambição e intensidade, apesar do contexto internacional desafiante", acrescenta a nota do chefe da diplomacia europeia.

A "paz e segurança, cooperação multilateral, comércio bilateral e investimento, produção de vacinas e saúde, alterações climáticas, energias renováveis", entre outras, vão estar entre os tópicos de discussão do encontro.

No sábado, Josep Borrell viaja até ao Botsuana para inteirar-se de um projeto financiado por Bruxelas de prestação de serviços em acampamentos informais e vai visitar o Museu do 'Apartheid'.

A visita de Borrell coincide com o final de uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa a quatro países de África para tentar recolher mais apoio às ações do Kremlin no território ucraniano.

No ano passado, Lavrov visitou, por exemplo, o Uganda e a Etiópia em resposta à tentativa de isolamento por parte da União Europeia, os Estados Unidos da América e outros países, em resposta à invasão da Ucrânia que começou em 24 de fevereiro.

Hoje, em Luanda, capital de Angola, Sergei Lavrov anunciou uma cimeira entre a Rússia e vários países de África, em julho, em São Petersburgo.

Durante a visita à capital angolana Lavrov também fez uma comparação entre o conflito na Ucrânia e a guerra em Angola e lembrou o apoio da União Soviética ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).