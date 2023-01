Líder do BE diz que Governo anda enredado em "escândalos" e não dá respostas

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou hoje que a maioria absoluta do PS, por andar "enredada nos seus próprios escândalos", está a ser "incapaz de dar explicações" e respostas aos problemas do país.

"Há uma maioria absoluta enredada nos seus próprios escândalos, com a promiscuidade entre negócios e política, que se vê incapaz de dar explicações" sobre as polémicas que a envolvem, realçou a coordenadora bloquista.

Catarina Martins, que falava aos jornalistas durante uma manifestação de professores em Évora, considerou que, "à conta dos casos", o Governo do PS também "é incapaz de responder ao país, como aos professores".