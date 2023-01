Coordenadora da Estratégia contra a Pobreza teme que 2023 traga aumento de pobres

A coordenadora nacional da Estratégia contra a Pobreza receia que 2023 traga um aumento do número de pobres, mas disse acreditar que a estratégia tem as medidas certas, com metas possíveis de concretizar, apesar de "muitíssimo ambiciosas".

Cerca de dois meses depois de iniciar novas funções, e após mais de 30 anos de trabalho na Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal, Sandra Araújo mostra-se positiva e confiante sobre a concretização das metas da Estratégia Nacional contra a Pobreza (ENCP), nomeadamente retirar desta condição 660 mil pessoas nos próximos sete anos.

"Acredito, sinceramente, que há condições para concretizarmos as metas, apesar de considerar que elas são muitíssimo ambiciosas", afirmou, em entrevista à agência Lusa.

Disse mesmo que se não acreditasse na viabilidade da estratégia e da possibilidade de concretização das suas metas não teria aceitado o desafio, salientando que a conjuntura atual é "bem diferente" daquela em que foi aprovada a ENCP 2021-2030.

A propósito, apontou para o impacto negativo da nova crise provocada pela guerra na Ucrânia, à qual se soma a crise inflacionária, com um "impacto muitíssimo forte nas condições de vida de todos os portugueses, em particular naqueles que já estavam em situação de pobreza e exclusão social".

"Há sempre esse receio [de aumento do número de pobres]. Vivemos tempos muito incertos, é sempre muito difícil fazer previsões", apontou.

Segundo Sandra Araújo, em 2020, antes da crise pandémica provocada pela covid-19, o país estava a "fazer um percurso muito positivo", que depois sofreu "um recuo muito relevante e forte em grande parte dos indicadores" com a pandemia provocada pela covid-19.

Depois, em 2022, nova crise com a guerra na Europa, o disparar da inflação, aumento das taxas de juro e estagnação da média dos ordenados, o que voltou a trazer "tempos de muitas incertezas".

"Evidente que há esse temor, essa ansiedade, relacionada com esses indicadores, mas também, ao mesmo tempo, há esperança e o importante é transmitir essa esperança porque esta estratégia traz-nos essa luz e essa esperança de compromisso, diálogo e reforço de algumas medidas que estão integradas e sabemos que é o caminho que temos de fazer porque sabemos que vai dar frutos", defendeu a responsável.

Admitiu que ao risco das pessoas normalmente mais expostas a vulnerabilidades, junta-se agora o risco em relação aos que "eventualmente estariam acima do limiar da pobreza", mas que agora, face ao agravar do custo médio de vida, "ficam presos nesta armadilha da pobreza".

Tem consciência que "o tempo é escasso", tendo em conta que a estratégia foi desenhada para até 2030.

"Realmente são sete anos e eu tenho quase 30 anos de combate à pobreza na sociedade civil. Mas se olharmos para trás e para a evolução dos indicadores, nunca tivemos uma redução tão expressiva e tão significativa em 30 anos", ressalvou.

Ainda assim, e apesar de dizer que "é um sonho" e "uma utopia", sublinha que é uma utopia na qual quer acreditar.

Disse acreditar que a atual estratégia tem "medidas estruturantes" e que há trabalho a fazer em matéria de trabalho social, "nomeadamente na garantia de sistemas de proteção social" contra a pobreza e a exclusão social.

Destacou as questões do trabalho como "extremamente relevantes", classificando como "completamente inaceitável" a elevada taxa de trabalhadores pobres que existe no país.

Entende, por isso, que é obrigação de todos, enquanto sociedade e enquanto país, enfrentar este problema e contribuir para que seja resolvido.

Apontou ainda que esta estratégia irá obrigar as várias áreas governativas a dialogar, destacando igualmente que todas as metas vão estar em constante escrutínio.

Sobre a necessidade de uma possível reavaliação das metas, à luz da conjuntura atual, Sandra Araújo disse que isso está previsto acontecer no final de 2025.