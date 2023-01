Medina fez o que devia, convidou secretária de Estado do Tesouro a demitir-se

O primeiro-ministro afirmou hoje que, "de modo algum", está em causa a continuidade de Fernando Medina no Governo e defendeu que o ministro das Finanças fez o que devia quando convidou Alexandra Reis a demitir-se.

António Costa assumiu esta posição em conferência de imprensa, depois de questionado pelos jornalistas sobre a continuidade de Fernando Medina como ministro das Finanças por ter escolhido há um mês Alexandra Reis para o cargo de secretária de Estado do Tesouro.

"Gostaria de deixar absolutamente claro que não está de modo algum em causa o ministro das Finanças. Quando tomou conhecimento de uma situação que tinha a ver com a atribuição de uma indemnização que, independentemente da sua legalidade chocou o país, o ministro das Finanças fez aquilo que devia fazer", respondeu o líder do executivo.

Fernando Medina, referiu António Costa, "convidou a secretária de Estado [Alexandra Reis] a demitir-se - e demitiu".

"Foi o que o ministro das Finanças fez. Na quarta-feira, conjuntamente com outros membros do Governo, tomará posse o membro do Governo que irá substituir a engenheira Alexandra Reis", declarou o primeiro-ministro.